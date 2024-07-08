Сенатор РФ Алексей Пушков назвал поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в иностранные государства, в том числе в Россию, а также заявления по этому поводу в европейских странах "бунтом на еврокорабле". Об этом информирует РИА Новости.

На прошлой неделе венгерский государственный и политический деятель Виктор Орбан явился в столицу России, где у него состоялся разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого мероприятия он улетел в государство в восточной части Закавказья на побережье Каспийского моря — Азербайджан. Там премьер-министр посетил встречу высокопоставленных лиц государств ОТГ. Однако в Европейском союзе были не особо рады таким поездкам Виктора Орбана. По поводу его действий высказался испанский политик, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, а также бельгийский и европейский государственный и политический деятель, председатель Европейского совета Шарль Мишель. Они сообщили, что премьер-министр не представляет Европейский союз на внешней арене. Кроме того, они напомнили ему, что у него не было мандата на посещение Российской Федерации.

Помимо этого, в высшем органе исполнительной власти Европейского союза считают, что недавние действия Виктора Орбана препятствуют и разрушают сплочённость Запада в отношении политики по Украине. Однако сам премьер-министр на все критикующие его высказывания ответил, что из-за глупостей брюссельских бюрократов все попытки установить мир на Украине являются безрезультатными.

Пушков решил высказаться по поводу происходящего вокруг Виктора Орбана в своём официальном Telegram-канале. По его мнению, премьер-министр далеко посылает испанского политика Борреля, начиная с визита столицы России, заканчивая посещением международной встречи глав государств ОТГ. Он также заявил, что бунт уже давно присутствует на еврокорабле. В конце он добавил, что действия Виктора Орбана демонстрирует отсутствие у него уважения в сторону Европейского союза.

Фото: Steffen Prößdorf (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)