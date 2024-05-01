МО отчиталось о сбитии БПЛА и ракет, запущенных Украиной.
Согласно информации, опубликованной в среду министерством обороны Российской Федерации, за последние 24 часа были уничтожены 29 безпилотников Украины, пять французских управляемых боеприпасов Hammer и реактивный снаряд ракетной системы "Ураган" с помощью средств ПВО. В докладе военного ведомства отмечается, что были проведены успешные операции по ликвидации указанных целей.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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