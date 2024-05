Согласно докладу, за прошедшую ночь было предотвращено несколько попыток украинского правительства осуществить террористические атаки на территории Российской Федерации, используя американские ракеты ATACMS, французские бомбы HAMMER, ракеты HARM, мощные снаряды и беспилотники самолетного типа.



Так, в районе Белгорода были уничтожены две ракеты HARM, две бомбы HAMMER, два снаряда РСЗО "Ольха" и девять беспилотных летательных аппаратов. В направлении Крыма было направлено десять американских ракет ATACMS.

Кроме того, пять беспилотных аппаратов были сбиты над Курской областью, а три из них перехвачены над Брянской областью. По данным главы города Севастополя, украинские ракеты были сбиты над морем в районе аэродрома "Бельбек", обломки приземлились у поселка Полюшко, где вспыхнул пожар, но он был оперативно потушен службами спасения. Гражданская инфраструктура осталась невредимой. Кроме того, обломки приземлились вблизи улицы Федоровской, никто не пострадал.



Губернатор Белгородской области сообщил, что в результате прямого попадания снаряда в частный дом в поселке Дубовое произошел пожар, несколько человек получили ранения. Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют обстрелы центральных и приграничных областей России, атакуют с беспилотников и организуют диверсионные акции. ПВО успешно отражает атаки противника.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)