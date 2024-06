В течение последних 24 часов российские зенитно-ракетные комплексы сбили 55 украинских беспилотников, 10 снарядов реактивных систем залпового огня разнообразных видов, две ракеты системы ПВО Patriot и прочие цели, как отмечено в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Министерства обороны РФ.



Согласно официальной информации, с помощью средств ПВО за прошедшие сутки были нейтрализованы 55 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Кроме того, были подбиты 10 управляемых снарядов HIMARS американского производства и "Ольха", две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, а также два противовоздушных ракетных комплекса Patriot американского происхождения.



С начала спецоперации было уничтожено общее число вооружения противника впечатляющих размеров: 610 украинских военных летательных аппаратов, 274 вертолета, 25177 беспилотных аппаратов, 527 зенитных ракетных систем, 16264 танка и других военных бронированных машин, 1330 огневых установок реактивного залпового огня, 10124 артиллерийских орудия и миномета, а также 22286 единиц специализированной военной автомобильной техники.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)