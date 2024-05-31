Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.06.2024 : 90,1915
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.06.2024 : 97,7908
В Киеве сообщили о работе ПВО
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 2:20

В Киеве сообщили о работе ПВО

Силы противовоздушной обороны (ПВО) активно действуют в Киевской области, это было подтверждено пресс-службой военной администрации региона через телеграм-канал.

Помимо этого, в регионе объявлено предупреждение о воздушной тревоге. В настоящее время такой сигнал прозвучал уже в 13 различных регионах Украины.

Предыдущего дня, 31 мая, в столице Украины, в Киеве, зафиксированы взрывы.

Напомним, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Президент объяснил, что принял такое решение ради людей Донбасса, которые подвергались "геноциду со стороны киевского режима".

Фото:flickr.com/Joel Kowsky(Creative Commons CC0 License)

Мир

Политолог дель Валь: Запад стал меньше доминировать после антироссийских санкций

Политолог дель Валь: Запад стал меньше доминировать после антироссийских санкций

Французский политолог Александр дель Валь считает, что доминирование Запада ослабло после антироссийских санкций.

Читать полностью
SNC построит

SNC построит "самолёт Судного дня" SAOC для ВВС США

Американская компания SNC приступит к строительству нового командного пункта для ВВС США этим летом. Этот борт, известный как "самолёт Судного дня", будет служить резервным командным центром для руководства Штатов в случае ядерной войны, пишет Defense News.

Читать полностью

Общество

ФСБ опубликовала документы о подготовке нацистами детей для диверсий

ФСБ опубликовала документы о подготовке нацистами детей для диверсий

ФСБ России обнародовала рассекреченные архивные документы, раскрывающие, как нацисты в годы Великой Отечественной войны использовали детей и подростков для диверсионных операций в тылу Красной армии.

Читать полностью
Йоурова: ЕК проверит количество пользователей из Евросоюза у Telegram

Йоурова: ЕК проверит количество пользователей из Евросоюза у Telegram

Еврокомиссия проверит число пользователей из ЕС у Telegram.

Читать полностью

Новости