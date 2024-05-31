Силы противовоздушной обороны (ПВО) активно действуют в Киевской области, это было подтверждено пресс-службой военной администрации региона через телеграм-канал.

Помимо этого, в регионе объявлено предупреждение о воздушной тревоге. В настоящее время такой сигнал прозвучал уже в 13 различных регионах Украины.

Предыдущего дня, 31 мая, в столице Украины, в Киеве, зафиксированы взрывы.

Напомним, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Президент объяснил, что принял такое решение ради людей Донбасса, которые подвергались "геноциду со стороны киевского режима".

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