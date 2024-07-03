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Токаев оценил вклад Путина в развитие ШОС
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Токаев оценил вклад Путина в развитие ШОС

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за вклад в развитие Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Визит Путина в Астану на саммит ШОС состоялся утром 3 июля под девизом "Создание прочного диалога — на пути к устойчивому миру и прогрессу".

Токаев высказал признательность за поддержку и активное участие в укреплении потенциала ШОС, отметив в ходе встречи с Путиным важность этого вклада.

Президент Казахстана также планирует выступить на заседании Совета глав государств-членов ШОС и поделиться результатами работы, проведенной в период российского председательства.

Токаев выразил положительное мнение о проделанной работе, организации множества мероприятий и реформ ШОС под предводительством России.

Он выделил успехи организации на международной арене, отметив ее авторитет и значимость на мировой сцене.

Президент Казахстана подчеркнул демократичность ШОС и равенство государств-участников. Организация, основанная в 2001 году, включает в себя ряд стран-членов, наблюдателей и партнеров, играющих важную роль в региональном сотрудничестве.

На будущем саммите ШОС в Нью-Дели в июле 2023 года Иран стал полноправным членом организации, а Белоруссия выразила намерение присоединиться к ШОС, подписав меморандум об обязательствах на этом пути к полноправному членству.

Фото: kremlin.ru/Администрация Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿

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