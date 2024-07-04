В современном мире наблюдается формирование многополярной системы международных отношений, что подтверждается растущим числом стран, выступающих за справедливое мироустройство. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время своего выступления на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Глава российского государства отметил, что все больше стран готовы активно отстаивать свои законные права и защищать традиционные ценности на международной арене. Это свидетельствует о том, что многополярность уже стала неотъемлемой частью современной геополитической реальности.

Путин также подчеркнул, что в мире происходит укрепление новых центров силы и экономического роста. Эти процессы способствуют формированию более сбалансированной и справедливой системы международных отношений, где учитываются интересы всех участников глобального сообщества.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) представляет собой межгосударственное объединение, учрежденное 15 июня 2001 года. Инициаторами создания этой структуры выступили руководители шести государств: Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан.

ШОС функционирует как многосторонняя платформа, обеспечивающая возможность для конструктивного взаимодействия и обмена мнениями между странами-участницами по широкому спектру вопросов. Организация фокусируется на развитии сотрудничества в различных сферах, включая политическую, торгово-экономическую и научно-техническую области.

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