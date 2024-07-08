Глава Российской Федерации Владимир Путин во время неофициальной беседы с премьер-министром Индии Нарендрой Моди выразил свое восхищение его преданностью своему народу.

Российский лидер отметил, что вся жизнь индийского премьера была посвящена служению соотечественникам, и это не осталось незамеченным. По словам Путина, граждане Индии ощущают эту самоотверженность своего лидера.

Визит Нарендры Моди в Россию начался в понедельник. Программа официального визита предусматривает проведение российско-индийских переговоров, запланированных на вторник.

Эта встреча лидеров двух стран подчеркивает важность развития двусторонних отношений между Россией и Индией, а также демонстрирует взаимное уважение и признание заслуг друг друга на международной арене.

Фото: en. kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿