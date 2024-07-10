Предстедатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российский лидер Владимир Путин примет участие в форуме БРИКС.
По словам Матвенко, Путин выступит перед участникам в рамках парламентского форума БРИКС.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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