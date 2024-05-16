Пресс-конференция по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином была обозначена, в том числе, и деталями по поводу Игр БРИКС. Президент России Владимир Путин официально сообщил коллеге, что страна ожидает присутствие спортсменов из Китая.

- Ждем атлетов из КНР на запланированных в России в 2024 году крупных спортивных мероприятиях, - подчеркнул Путин. - Игры БРИКС, летние игры «Дети Азии» и Всемирные игры дружбы.

В 2024 году в Игры БРИКС войдут 29 видов спорта на 18 спортивных объектах.

Источник фото: Пресс-служба Президента РФ