Президент России Владимир Путин отправил телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну и президенту Вьетнама То Ламу, в которой поблагодарил за радушный приём. Сообщения главам государств размещены на официальном сайте Кремля.

По окончании недавних поездок в Корейскую Народно-Демократическую Республику, являющуюся государством в Восточной Азии, более известной как Северная Корея, а также в страну в Юго-Восточной Азии — Вьетнам, Владимир Путин отправил телеграммы главам этих стран.

Обращаясь к главе КНДР, Владимир Путин выразил ему большую признательность за приятный приём, оказанный не только в его сторону, но и в отношении группы делегатов, представляющих Россию и деятельность которых направленна на переговоры и участие в работе съезда. Также он отметил, что недавняя поездка играет огромную роль для международных отношений между столицей России и крупнейшим городом КНДР. Помимо этого, Владимир Путин считает, что отныне между государствами открыты новые возможности для более эффективной совместной работы. В конце он добавил, что Ким Чен Ын считается желанным гостем на территории Российской Федерации.

Аналогичное сообщение получил и вьетнамский генерал, политик, государственный деятель, а также президент Вьетнама с весны текущего года То Лама. Владимир Путин отметил гостеприимность со стороны представителей государства в Юго-Восточной Азии, расположенного на полуострове Индокитай. Также он обратил внимание на эффективность и конструктивность переговоров. Владимир Путин заявил о своей уверенности, что все обговорённые моменты будут выполняться и укреплять связь между столицей России и культурным и политическим центром Северного Вьетнама — Ханоем.

Фото: The Presidential Press and Information Office, kremlin. ru (Creative Commons Attribution 4.0 International license)