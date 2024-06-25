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Путин считает, что предложение России переведет конфликт в дипломатическое русло
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  • Александров Александр Владимирович
  • Опубликована сегодня в 10:40

Путин считает, что предложение России переведет конфликт в дипломатическое русло

Предложенный Россией план мирного урегулирования имеет потенциал для прекращения военных действий на Украине и создания условий для дипломатического решения конфликта, — Заявил на "Примаковских чтениях" Владимир Путин.

Глава государства выразил надежду, что в ходе мероприятия российская инициатива будет рассмотрена детально.

Президент РФ подчеркнул, что, в отличие от ряда западных политиков, которые отказались от изучения российской инициативы, участники форума смогут подойти к ее анализу со всей серьезностью и увидеть в ней реальные возможности для прекращения конфликта и начала политико-дипломатического диалога.

"Примаковские чтения", впервые организованные в 2015 году, стали авторитетной платформой для обсуждения перспектив развития международных отношений, вызовов в области глобальной безопасности и новых моделей взаимодействия участников мировой политики. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.

Фото: Пресс-служба Президента России

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