Президент России Владимир Путин считает, что многие западные политики не проявили интереса к новым предложениям России по урегулированию конфликта на Украине, несмотря на то что они могли остановить войну и перевести ситуацию в политико-дипломатическое русло.

В понедельник помощник президента Юрий Ушаков зачитал обращение главы государства к участникам X международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

Путин выразил надежду, что участники форума обсудят идеи России по формированию на Евразийском континенте системы равной и неделимой безопасности, а также новое мирное предложение по мирному разрешению украинского кризиса.

Президент считает, что новое предложение России позволило бы немедленно прекратить военные действия, но Запад не желает его рассмотреть и намерен продолжать войну до последнего украинца.

Путин выразил надежду, что участники форума будут вдумчиво и рационально рассмотреть новое предложение России и увидят, что оно создает реальную возможность остановить конфликт и перевести ситуацию в политико-дипломатическое русло.

Фото: From Wikimedia Commons/ Presidential Executive Office of Russia