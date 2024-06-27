Президент РФ Владимир Путин сделал жесткое предупреждение Западу относительно обострения ситуации на Украине, информирует Responsible Statecraft.



По материалам статьи следует, что по мере осознания лидерами НАТО неэффективности только денежной поддержки Украины для изменения всё более критической обстановки на передовой, в последние недели они обращаются к другим, более рискованным способам нарастания конфликта.



Ответом России на это стали категоричные предупреждения о неизбежности более серьезного конфликта и проведение провокационных учений с привлечением тактического ядерного оружия на своей территории, прилегающей к Украине, в сотрудничестве с Белоруссией, подчеркивается в тексте.



Более того, Россия направила военные корабли, включая атомную подводную лодку, на Кубу, что западные аналитики охарактеризовали как "шахматную игру", несмотря на немедленную реакцию США и Канады на направление военных сил в этот регион.



Следом за этим Путин посетил Пхеньян и заключил договор о "взаимной безопасности" с Северной Кореей, обязывающий страны оказать поддержку друг другу в случае нападения, утверждает издание.



Эти события подчеркивают важность поиска политического решения конфликта на Украине, отмечает RS.



В Министерстве обороны России утверждали, что учения невоспроизводимых ядерных сил нацелены на поддержание готовности к применению ядерного оружия для обеспечения суверенитета Союзного государства России и Белоруссии.



Пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что учения являются стандартной практикой.



Если имеются определенные виды вооружений, то вооруженные силы должны поддерживать свою боеготовность на достаточном уровне путем проведения учений, отметил он.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)