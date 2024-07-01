По мнению отставного полковника ВС США Лоуренса Уилкерсона, в отличие от западных государственных деятелей, Владимир Путин избегает эскалации ситуации на Украине, так как это может привести к прямому столкновению с НАТО и возможно даже к применению ядерного оружия.



На канале Judging Freedom Уилкерсон отметил, что в настоящее время Путин выглядит как один из самых осмотрительных, уравновешенных, прагматичных и мудрых мировых лидеров.



По его мнению, Путин удивительно сдерживается и избегает агрессивных высказываний на пресс-конференциях, хотя порой хочется, чтобы он был более категоричен.



Однако он не стремится к масштабной войне и особенно к конфликту с НАТО, так как понимает последствия применения ядерного оружия.



Согласно Уилкерсону, маловероятно, что Путин примет какие-либо провокационные меры, поскольку, в отличие от США, он предпочитает удерживать ситуацию под контролем и не допускать дальнейшего обострения.



Власти Москвы неоднократно подчеркивали, что Россия не представляет угрозы для стран НАТО, но она также не будет оставлять без внимания действия, которые могут нанести ущерб ее интересам.



При этом Россия остается открытой для диалога на взаимовыгодных условиях, призывая Запад отказаться от милитаризации Европы.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)