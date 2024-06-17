Президент России Владимир Путин совершит государственные визиты в КНДР и Вьетнам в середине июня. 18-19 июня Путин посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику по приглашению председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына.

Сразу после визита в КНДР, Путин отправится во Вьетнам по приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга.

В Ханое запланированы встречи с высшим руководством Вьетнама: генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

В ходе переговоров планируется обсудить развитие российско-вьетнамского сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, экономику, науку, технологии и гуманитарные связи. Также стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной политики.

По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов и принятие совместного заявления.

Фото:The Presidential Press and Information Office