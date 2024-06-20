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Завершились переговоры России и Вьетнами
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  • Александров Александр Владимирович
  • Опубликована сегодня в 11:24

Завершились переговоры России и Вьетнами

В Ханое завершились переговоры президентов России и Вьетнама, Владимира Путина и То Лама. По итогам встречи стороны подписали ряд соглашений о сотрудничестве в различных областях, в том числе меморандум о создании центра ядерных технологий во Вьетнаме.

Президенты также подтвердили намерение укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство между двумя странами.

То Лам заявил, что стороны договорились не вступать в союзы с третьими странами, которые могут нанести вред отношениям России и Вьетнама.

Путин прибыл во Вьетнам из КНДР, которую он посетил впервые с 2000 года.

Ранее в Кремле сообщали, что визит президента в Вьетнам состоится 19-20 июня сразу после визита в Сервеную Корею.

Компания "НОВАТЭК" намеревается реализовать во Вьетнаме свои проекты по сжижению газа.

Фото: Presidential Executive Office of Russia

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