В Ханое завершились переговоры президентов России и Вьетнама, Владимира Путина и То Лама. По итогам встречи стороны подписали ряд соглашений о сотрудничестве в различных областях, в том числе меморандум о создании центра ядерных технологий во Вьетнаме.
Президенты также подтвердили намерение укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство между двумя странами.
То Лам заявил, что стороны договорились не вступать в союзы с третьими странами, которые могут нанести вред отношениям России и Вьетнама.
Путин прибыл во Вьетнам из КНДР, которую он посетил впервые с 2000 года.
Ранее в Кремле сообщали, что визит президента в Вьетнам состоится 19-20 июня сразу после визита в Сервеную Корею.
Компания "НОВАТЭК" намеревается реализовать во Вьетнаме свои проекты по сжижению газа.
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