Британское издание Daily Express опубликовало материал, в котором анализируется недавнее появление российских военных кораблей у берегов Кубы. Эксперт по обороне Иэн Баллантайн интерпретирует это событие как предупреждающий сигнал, направленный президентом России Владимиром Путиным Соединенным Штатам Америки.

Специалист подчеркивает, что недооценка военно-морского потенциала России может иметь серьезные последствия для западных стран. По его словам, США и их союзники пристально следили за передвижениями российских судов с момента их выхода из арктических баз.

12 июня корабельная ударная группа Северного флота России, включающая атомную подводную лодку "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер", прибыла с официальным визитом в порт Гаваны. Делегацию, возглавляемую вице-адмиралом Михаилом Неупокоевым, начальником оперативного управления Главного штаба ВМФ, принимали на Кубе до 17 июня.

Это событие вызвало резонанс в политических кругах США. Бывший президент Дональд Трамп расценил прибытие российских кораблей на Кубу как следствие слабой политики действующего главы государства Джо Байдена. Трамп выразил обеспокоенность тем, что присутствие российских военных судов и атомных подводных лодок всего в 60 милях от побережья Флориды создает потенциальную угрозу для безопасности Соединенных Штатов.

Таким образом, данный инцидент стал предметом обсуждения не только в контексте международных отношений, но и во внутриполитической повестке США.

Фото: From Wikimedia Commons/ UK Ministry of Defence (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)