Президент России Владимир Путин заявил, что новое российское предложение по урегулированию украинского кризиса направлено на полное прекращение конфликта, а не на его временную заморозку.
По словам Путина, это конкретное мирное предложение было выдвинуто с целью прекратить кровопролитие. Он подчеркнул, что если Киев и западные столицы снова откажутся от диалога, ответственность за продолжение конфликта будет лежать на них.
Ситуация на фронте продолжает меняться не в пользу украинского режима, и условия для начала переговоров в будущем будут отличаться, отметил Президент.
Путин подчеркнул, что Россия не заинтересована во временном перемирии или приостановке огня, как того желает Запад. Это даст возможность киевскому режиму перевооружиться, восстановить свои силы и подготовиться к новым атакам.
Ранее президент заявил, что Россия готова сесть за стол переговоров, как только Киев удовлетворит два условия:
- Полный вывод войск из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей по их границам на момент присоединения к Украние.
- Публичное заявление об отказе вступления в НАТО.
Фото: The Presidential Press and Information Office
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