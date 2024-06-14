Президент России Владимир Путин заявил, что новое российское предложение по урегулированию украинского кризиса направлено на полное прекращение конфликта, а не на его временную заморозку.

По словам Путина, это конкретное мирное предложение было выдвинуто с целью прекратить кровопролитие. Он подчеркнул, что если Киев и западные столицы снова откажутся от диалога, ответственность за продолжение конфликта будет лежать на них.

Ситуация на фронте продолжает меняться не в пользу украинского режима, и условия для начала переговоров в будущем будут отличаться, отметил Президент.

Путин подчеркнул, что Россия не заинтересована во временном перемирии или приостановке огня, как того желает Запад. Это даст возможность киевскому режиму перевооружиться, восстановить свои силы и подготовиться к новым атакам.

Ранее президент заявил, что Россия готова сесть за стол переговоров, как только Киев удовлетворит два условия:

Полный вывод войск из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей по их границам на момент присоединения к Украние.

Публичное заявление об отказе вступления в НАТО.

Фото: The Presidential Press and Information Office