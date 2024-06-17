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Путин пожелал народу КНДР мира и различных успехов
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 0:51

Путин пожелал народу КНДР мира и различных успехов

Президент РФ Владимир Путин выразил пожелание главе КНДР Ким Чен Ыну о крепком здоровье, а жителям страны — спокойствия и значительных достижений в процессе развития.

Статья главы государства РФ Владимира Путина для издания "Нодон синмун" под названием "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" опубликована на портале Кремля.

В тексте отмечается: "Искренне желаю товарищу Ким Чен Ыну крепкого здоровья и всему дружественному народу КНДР — спокойствия и важных успехов на пути к развитию".

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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