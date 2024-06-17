Президент РФ Владимир Путин выразил пожелание главе КНДР Ким Чен Ыну о крепком здоровье, а жителям страны — спокойствия и значительных достижений в процессе развития.



Статья главы государства РФ Владимира Путина для издания "Нодон синмун" под названием "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" опубликована на портале Кремля.



В тексте отмечается: "Искренне желаю товарищу Ким Чен Ыну крепкого здоровья и всему дружественному народу КНДР — спокойствия и важных успехов на пути к развитию".

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)