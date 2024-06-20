Президент РФ Владимир Путин выразил признательность Вьетнаму за теплый прием и передал пожелания благополучия местному населению.
Он поблагодарил генерального секретаря Центрального комитета Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга, То Лама, а также премьер-министра правительства Вьетнама Фам Минь Чиня и всех вьетнамских друзей за организацию государственного визита, гостеприимство и радушный прием во время российско-вьетнамских переговоров.
По его словам, когда он упоминает "теплый", он имеет в виду не только температуру окружающей среды, но также радушное отношение, с которым жители Ханоя встречают делегацию на улицах. Воспользовавшись случаем, президент передал наиболее искренние приветы и пожелания благополучия.
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