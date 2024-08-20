Владимир Путин посетил школу №1 в Беслане, где в 2004 году боевики устроили теракт

Путин впервые приехал в школу в Беслане, где в 2004 году случился теракт

Президент России Владимир Путин приехал в школу номер 1 в городе Беслане, в Северной Осетии. Именно там с 1 по 3 сентября 2004 года произошел страшный теракт, который унес жизни детей, в том числе тех, кто пошел в первый класс.



Сейчас на месте школы находится мемориальный комплекс.

В те страшные дни боевики в спортзале держали в заложниках более 1,2 тысячи учителей, детей и их родителей. Помещение полностью сохранено в исходном виде, на его стенах развешены фотографии погибших.

Вокруг стоит каркас в форме эллипса, чтобы не допустить дальнейшее разрушение здания.



На улице стоит мемориальная доска с именами всех 334 погибших, куда люди приносят цветы и игрушки.

Ранее Международное общественное движение (МОД) "Высший совет осетин" написало обращение в Генпрокуратуру России и СК РФ с требованием лишить госнаград и привлечь к ответственности отечественного дизайнера Артемия Лебедева после того, как он высказался об организации "Матери Беслана" и других, созданных после теракта в 2004 году в Беслане. Лебедев заявил, что они "спекулируют на трагедии, которая уже неактуальна".

Фото: reyndar.org/Leon (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).