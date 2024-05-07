Юрий Ушаков в беседе с ТАСС заявил, что пока не ясно, когда новоизбранный президент РФ Владимир Путин совершит визит в Турцию, но это произойдет точно после того, как глава России посетит Китай.
На вопрос о времени визита Путина в Турцию представитель Кремля ответил: "Пока это не определено". "Но, на мой взгляд, это произойдет после визита в Китай, так как это будет первое зарубежное посещение главы", — подчеркнул Ушаков.
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