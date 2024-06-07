Президент РФ Владимир Путин заявил о большой вероятности, что в стране будут изготовлять товары народного потребления. Чтобы это реализовать, необходимо разработать проекты для всех субъектов Российской Федерации, сообщил он на ПМЭФ.

На ежегодном деловом российском мероприятии в экономической сфере, проводимом в Санкт-Петербурге, президент РФ Владимир Путин заявил, что страна не только способна, но и готова изготовлять больше товаров народного потребления. В продукцию бытового назначения входит: аппаратура, средства передвижения, медикаменты и т.д.

Владимир Путин утверждает, что для производства товаров необходимо осуществлять новые разработки, увеличивать штат работников и создавать новейшие помещения для их деятельности. Помимо увеличения предприятий, изготовляющих товары народного потребления, по его мнению, нужно начинать распространять производство повсеместно.

В конце своей речи Владимир Путин отметил, что любая организация прекрасно осознаёт, что её торговая марка представляет собой гарантию качества. По его данным, число желающих заполучить такое средство индивидуализации распространяется и на моющие, и на косметические средства, и на объекты кулинарии, и лекарственные вещества, и многое другое. Как заявил Владимир Путин, за прошлый календарный год было оформлено более 140 тысяч заявок на приобретение торговой марки. Он добавил, что эти цифры на половину превышают количество, которое было пять лет назад перед началом тяжёлой острой респираторной инфекцией COVID-19.

Фото: website President of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0)