Отношения между Россией и Вьетнамом развиваются в атмосфере взаимного уважения и учета взаимных интересов, было заявлено президентом РФ Владимиром Путиным после российско-вьетнамских переговоров.
"Российская сторона придает большое значение вопросам дальнейшего укрепления давно сложившихся дружественных российско-вьетнамских всесторонних стратегических отношений, партнерства на стратегическом уровне. И эти отношения продолжают постепенно развиваться на основе равенства, взаимного уважения и учета взаимных интересов", — выразил мнение Путин.
Он отметил, что Россию и Вьетнам связывают общие исторические связи, и в ближайшем будущем будет отмечаться 75 лет со дня установления дипломатических отношений.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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