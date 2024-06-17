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Путин поблагодарил КНДР за позицию по СВО
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 0:41

Путин поблагодарил КНДР за позицию по СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил в публикации для издания "Нодон синмун" под названием "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", опубликованной на веб-сайте Кремля, что Москва ценит поддержку Корейской Народно-Демократической Республики в ходе российской специальной военной операции на Украине.

В тексте статьи Путин подчеркивает, что Россия выражает глубокую благодарность за твердую поддержку Корейской Народно-Демократической Республики в ходе российской специальной военной операции на Украине".

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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