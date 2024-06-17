Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил в публикации для издания "Нодон синмун" под названием "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", опубликованной на веб-сайте Кремля, что Москва ценит поддержку Корейской Народно-Демократической Республики в ходе российской специальной военной операции на Украине.
В тексте статьи Путин подчеркивает, что Россия выражает глубокую благодарность за твердую поддержку Корейской Народно-Демократической Республики в ходе российской специальной военной операции на Украине".
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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