Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил в публикации для издания "Нодон синмун" под названием "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", опубликованной на веб-сайте Кремля, что Москва ценит поддержку Корейской Народно-Демократической Республики в ходе российской специальной военной операции на Украине.



В тексте статьи Путин подчеркивает, что Россия выражает глубокую благодарность за твердую поддержку Корейской Народно-Демократической Республики в ходе российской специальной военной операции на Украине".

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)