Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что руководство Соединенных Штатов Америки интерпретирует законное желание других стран к самостоятельности и независимости как потенциальную опасность для своего превосходства на мировой арене.
Статья Путина, опубликованная в газете "Нодон синмун", содержит подобное утверждение.
В пресс-материалах отмечается, что президент выразил мнение о том, что американское руководство рассматривает подобные естественные и законные стремления к самостоятельности и независимости как угрозу своему господству на мировой арене.
Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)
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Соединенные Штаты и их партнеры явно заявляют, что их цель — добиться продления конфликта Украине, подметил лидер Российской Федерации, президент Владимир Путин, в материале для издания "Нодон синмун".
Путин подчеркнул верность пути, по которому идет лидер КНДР Ким Чен Ын
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