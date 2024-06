Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что руководство Соединенных Штатов Америки интерпретирует законное желание других стран к самостоятельности и независимости как потенциальную опасность для своего превосходства на мировой арене.



Статья Путина, опубликованная в газете "Нодон синмун", содержит подобное утверждение.



В пресс-материалах отмечается, что президент выразил мнение о том, что американское руководство рассматривает подобные естественные и законные стремления к самостоятельности и независимости как угрозу своему господству на мировой арене.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)