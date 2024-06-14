Владимир Путин заявил, что целью подхода к Киеву в начале Специальной военной операции было побуждение украинской стороны к переговорам. Он отметил, что в то время рассматривались различные варианты дальнейших действий, но ни один из них не предполагала силового захвата украинской столицы.
"По сути, это было не что иное, как операция по принуждению украинского режима к миру", — сообщил президент.
В феврале-марте 2022 года российские войска подошли к Киеву с целью побудить украинскую сторону к переговорам, но захватывать столицу Украины силой никто не собирался.
Конфликт на Украине Путин назвал не битвой двух стран, а результатом мирового развития 20-21 веков и политики Запада.
Путин заявил, что Запад ответит за кражу российских активов
Президент России Владимир Путин назвал заморозку российских активов на Западе кражей и заявил, что они не останутся безнаказанными.
Захарова: Замыслы глобального меньшинства против РФ потерпели неудачу
Амбициозные задумки глобального меньшинства в отношении России потерпели провал, однако западные страны не отказались от своих первоначальных намерений по причинению стратегического ущерба России, объявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
Рособрнадзор: упоминание Путина в сочинении по русскому на ЕГЭ не увеличивает баллы
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций заявила, что на экзамене ЕГЭ упоминание президента России Владимира Путина в работе не увеличивает итоговые баллы. Об этом пишут РИА Новости.
Телеведущий Шац* признал, что россияне стали жить лучше
Телеведущий-иноагент Шац* рассказал, что после начала СВО в России повысился уровень жизни и платёжеспособности граждан.