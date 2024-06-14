Владимир Путин заявил, что целью подхода к Киеву в начале Специальной военной операции было побуждение украинской стороны к переговорам. Он отметил, что в то время рассматривались различные варианты дальнейших действий, но ни один из них не предполагала силового захвата украинской столицы.

"По сути, это было не что иное, как операция по принуждению украинского режима к миру", — сообщил президент.

В феврале-марте 2022 года российские войска подошли к Киеву с целью побудить украинскую сторону к переговорам, но захватывать столицу Украины силой никто не собирался.

Конфликт на Украине Путин назвал не битвой двух стран, а результатом мирового развития 20-21 веков и политики Запада.

Фото: Администрация Президента России