Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Сергея Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск российский армии.
Кроме этого, указом Путина Олег Окроков назначен военным прокурором Черноморского флота.
Военным прокурором Северного флота назначен Игорь Купреев.
Путин так же назначил Сергея Липилина новым командующим Балтийского флота.
Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Путин выразил надежду на укрепление отношений с Ираном
Глава Российской Федерации Владимир Путин выразил надежду на то, что работа новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана будет способствовать укреплению партнерских отношений между двумя государствами.
СБ ООН завтра проведет заседание по Украине
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций планирует провести экстренное заседание, посвященное ситуации на Украине.
Полис ОСАГО с марта уберут из обязательных документов при регистрации авто
Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, благодаря которому полис ОСАГО уходит из перечня необходимых документов при регистрации автомобиля. Всю документацию выставили на портале официального опубликования правовых актов, информирует РИА Новости.
Диетолог Лазуренко развеяла миф, что мультивитамины вызывают онкологию
Мультивитамины не могут вызвать онкологическое заболевание. Однако восполнять недостающие элементы в организме необходимо не через пищевые добавки, а посредством изменения своего рациона питания. Об этом NewsInfo.Ru сообщила диетолог, эндокринолог, нутрициолог с доказательным подходом, терапевт Наталья Львовна Лазуренко.