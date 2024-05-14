Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.05.2024 : 91,633
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.05.2024 : 98,8486
Патрушев назначен помощником президента РФ
  1. Главная
  2. Страна
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:15

Патрушев назначен помощником президента РФ

Владимир Путин назначил Николая Патрушева своим помощником.

Бывший секретарь Совета Безопасности России назначен помощником президента РФ, сообщает Кремль.

Фото: www.defenseimagery.mil/Sgt Aaron Hostutler (the image is in the public domain)

Мир

Захарова назвала

Захарова назвала "отчаянной" ложь Сунака о ядерной эскалации со стороны Путина

Российский МИД назвал слова Сунака о ядерной эскалации "отчаянной ложью".

Читать полностью
США нашли Patriot для Украины

США нашли Patriot для Украины

Консультант президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что ежедневно общается с союзниками в поисках ПЗРК Patriot для Украины и полагает, что нашел страну, готовую ими поделиться.

Читать полностью

Общество

РИА Новости: Куклачёва выписали из больницы

РИА Новости: Куклачёва выписали из больницы

Представитель Куклачёва сообщила о его выписке из больницы.

Читать полностью
Из МГУ отчислили студента, собиравшего деньги на ВСУ

Из МГУ отчислили студента, собиравшего деньги на ВСУ

Отчисленному из МГУ студенту придётся покинуть Россию.

Читать полностью

Новости