Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Советский Союз первым в мире признал Корейскую Народно-Демократическую Республику.
Кроме этого, казывал поддержку в различных сферах — помогал развивать местную экономику, улучшать сферу здравоохранения, содействовал научным и образовательным инициативам, а также оказал значительное влияние на установление мирной жизни в КНДР.
В газете Северной Кореи "Нодон синмун" была опубликована статья президента России о взаимоотношениях между Россией и КНДР. Визит главы РФ в Пхеньян состоится 18-19 июня.
Путин отметил, что "Советский Союз первым в мире признал юную Корейскую Народно-Демократическую Республику, начав установление дипломатических связей с ней. И уже 17 марта 1949 года в ходе визита в Москву лидера КНДР Ким Ир Сена был подписан договор о взаимодействии в экономической и культурной сфере, который послужил основой для дальнейшего укрепления отношений между странами", — пояснил президент.
"Наша страна оказывала помощь друзьям из Кореи в развитии экономики, укреплении здравоохранения, стимулировании научных и образовательных идей, а также в подготовке специалистов в области управления и техники", — дополнил он.
Путин напомнил, что во время Корейской войны 1950-1953 годов Советский Союз оказывал помощь народу КНДР и поддерживал его борьбу за независимость.
"Позднее наша страна активно участвовала в восстановлении и укреплении национальной экономики молодого государства, а также в формировании мирной жизни", — подчеркнул президент России.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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