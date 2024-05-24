Пресс-служба Кремля передает, что президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев будут участвовать в первом заседании Совета регионов двух государств.



Известно, что на днях помощник главы Российской Федерации по международным вопросам Юрий Ушаков сообщил о предстоящем государственном визите президента Путина в Узбекистан 26-27 мая.



Согласно официальному заявлению, Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев примут участие в первом собрании Совета областей России и Узбекистана. Переговоры также включат в себя обсуждение текущей ситуации и перспектив дальнейшего развития стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Кроме того, ожидается обмен мнениями по значимым региональным вопросам.

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