Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осудили акты терроризма, включая произошедшие в "Крокусе" и в Дагестане, утвердив, что терроризм не зависит от религии и национальности.
В совместном заявлении, подписанном после XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство", отмечается этот факт.
Лидеры решительно осудили недавние трусливые террористические действия, произошедшие в "Крокус Сити Холле" 22 марта 2024 года, в Дагестане 23 июня 2024 года, а также в районе Катхуа в Джамму и Кашмире 8 июля 2024 года, подчеркнув необходимость усиления контртеррористического сотрудничества.
Важно отметить, что терроризм не связан с определенной религией, национальностью, цивилизацией или этнической принадлежностью, как стало известно из заявления.
Путин и Моди подчеркнули необходимость привлечения к ответственности и судебному преследованию тех, кто поддерживает терроризм или связан с ним в соответствии с международным правом. Они призвали к твердой борьбе против международного терроризма и экстремизма без каких-либо скрытых мотивов и двойных стандартов на основе принципов международного права и Устава ООН.
Руководители двух стран отметили важность усиления сотрудничества в борьбе против терроризма в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, Генеральной Ассамблеи ООН и Глобальной контртеррористической стратегии ООН.
Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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