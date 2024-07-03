Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, подтвердил наличие обоюдного стремления России и Турции к разрешению возникающих споров. Он подчеркнул, что на пути крепких двусторонних связей и экономического сотрудничества неизбежно появление вопросов требующих решения. Ситуацию он охарактеризовал как нормальный рабочий процесс.
Во время беседы с журналистами Песков рассказал о предстоящей встрече глав России и Турции - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Отметил, что встреча, намеченная на 3 июля на полях саммита ШОС в Астане, стала результатом общего желания двух лидеров. Песков также сообщил, что планируется визит Путина в Турцию, который состоится, когда будет найдено удобное время для обеих сторон. Ожидаемая встреча предоставит возможность обговорить детали этого визита.
Песков уточнил, что предстоящие переговоры запланированы с участием широких делегаций обеих государств, однако не исключил, что президенты могут решить провести часть обсуждений в более узком составе, наедине.
Фото: From Wikimedia Commons/ The Presidential Press and Information Office
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