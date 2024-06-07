Уровень безработицы стремительно падает, и уже полтора месяца назад она снизилась до 2,6%. Президент России Владимир Путин заявил на мероприятии ПМЭФ, что теперь вместо нехватки рабочих мест появилась проблема с нахождением персонала.

Владимир Путин заявил, что в Российской Федерации усилено решаются вопросы по созданию высококачественного товарного рынка, отвечающего всем потребностям граждан. Он заявил, что процентное количество безработных в стране дошло до предельных 2,6%, тем самым побив рекорд. Важная задача, которую преодолела российская экономика, — снижение уровня незанятого молодого поколения и безработицы на отдельных территориях страны.

Президент Российской Федерации напомнил, что ещё несколько десятков лет назад все задавались вопросом, куда устроиться на работу. Теперь же, наоборот, все не понимают, откуда взять новый персонал.

В своей речи Владимир Путин отметил, что для решения проблемы необходимо создавать возможности для повышения квалификации сотрудников. По окончании этого десятилетия нужно увеличить процент профессиональных работников, трудящихся с высокой добавленной стоимостью и получающих, соответственно, хорошую зарплату, заявил он.

В разрешении проблемы с нехваткой персонала россиянам может помочь, по мнению Владимира Путина, государственный федеральный образовательный проект "Профессионалитет", осуществляющийся в рамках госпрограммы по социально-экономическому развитию РФ, предполагаемый на срок до 2030 года.

Фото: website President of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0)