Согласие Киева и его западных кураторов на предложения России по урегулированию конфликта на Украине позволит немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.
"Напомню, что в середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования, который, в случае готовности украинской стороны, а главное — её западных спонсоров принять его, позволило бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры", — сказал российский лидер во время выступления.
Путин поблагодарил страны ШОС за предложения по урегулированию конфликта и отметил, что Россия готова их учитывать. По словам президента РФ, Москва, как и ранее, выступает за "мирное, политико-дипломатическое разрешение ситуации".
Ранее лидеры стран ШОС подписали Астанинскую декларацию объединения.
Фото: Управление по печати и информации Президента (Creative Commons Attribution 4.0).
Белоруссия вступила в ШОС, доведя число участников до десяти
На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящем в Астане, были подписаны документы о вступлении Белоруссии в организацию. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, возглавивший встречу, отметил, что Беларусь за короткий срок выполнила все необходимые процедуры для получения полноправного членства.
Лидеры стран ШОС подписали Астанинскую декларацию объединения
Лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) одобрили Астанинскую декларацию на саммите, проходившем в столице Казахстана. Эту информацию подтвердил корреспондент информационного агентства ТАСС.
В 38 городах России за день были побиты рекорды температуры
3 июля в 38 населенных пунктах России были зафиксированы рекордные температуры, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. В Москве, на метеостанции ВДНХ, столбик термометра поднялся до +32,7 градусов, превзойдя предыдущий максимум 1917 года на полградуса.
"Новые люди": необходимо разрешить водить инвалидам с ампутированными руками
Российская политическая партия "Новые люди" в рамках партпроекта "На равных" сообщили о необходимости разрешить получать водительские права участникам СВО, в том числе инвалидам с ампутированными руками, которые доказали на экзамене на знание Правил Дорожного Движения, что способны управлять транспортным средством. Об этом информировала РИА Новости депутат ГД Ксения Горячева.