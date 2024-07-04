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Путин: согласие Киева и Запада на мирный план РФ может остановить конфликт
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Путин: согласие Киева и Запада на мирный план РФ может остановить конфликт

Согласие Киева и его западных кураторов на предложения России по урегулированию конфликта на Украине позволит немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

"Напомню, что в середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования, который, в случае готовности украинской стороны, а главное — её западных спонсоров принять его, позволило бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры", — сказал российский лидер во время выступления.

Путин поблагодарил страны ШОС за предложения по урегулированию конфликта и отметил, что Россия готова их учитывать. По словам президента РФ, Москва, как и ранее, выступает за "мирное, политико-дипломатическое разрешение ситуации".

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Фото: Управление по печати и информации Президента (Creative Commons Attribution 4.0).

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