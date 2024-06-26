Президент России Владимир Путин встретится с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо для обсуждения двусторонних отношений и международных вопросов.

Глава Конго прибыл в Россию во вторник с официальным визитом, который продлится четыре дня. В Кремле сообщили, что лидеры планируют обсудить перспективы развития сотрудничества между Россией и Конго в различных сферах, а также обсудить региональные и глобальные проблемы.

Конго — государство в Центральной Африке. Столицей является город Браззавиль. Республика Конго граничит с Габоном, Камеруном, Центральноафриканской Республикой, Демократической Республикой Конго (ДРК) и Анголой.

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