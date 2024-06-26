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Владимир Путин проведёт переговоры с лидером Конго
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 2:07

Владимир Путин проведёт переговоры с лидером Конго

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо для обсуждения двусторонних отношений и международных вопросов.

Глава Конго прибыл в Россию во вторник с официальным визитом, который продлится четыре дня. В Кремле сообщили, что лидеры планируют обсудить перспективы развития сотрудничества между Россией и Конго в различных сферах, а также обсудить региональные и глобальные проблемы.

Конго — государство в Центральной Африке. Столицей является город Браззавиль. Республика Конго граничит с Габоном, Камеруном, Центральноафриканской Республикой, Демократической Республикой Конго (ДРК) и Анголой.

Фото:commons.wikimedia.org/Presidential Executive Office of Russia(Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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