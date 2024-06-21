Согласно опросу ВЦИОМ, 81,2% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, а 78,9% одобряют его работу. Недоверие к главе государства выразили 14,9% респондентов.
Главе правительства Михаилу Мишустину доверяют 63,7% опрошенных, а не доверяют — 17,8%. Работу Мишустина одобряют 54,6% граждан, не одобряют 8,7%.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 40,6% респондентов назвали "Единую Россию", 9,7% — КПРФ, 9% — ЛДПР, 6,1% — "Новые люди", и 3,4% — "Справедливая Россия — Патриоты — За правду". Непарламентские партии выбрали 9,4% опрошенных, 9,3% затруднились с ответом, а 11,1% заявили, что не стали бы участвовать в выборах.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведён с 10 по 16 июня 2024 года среди 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальная погрешность для данной выборки с вероятностью 95% составляет 1%.
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Фото: kremlin.ru/Пресс-служба президента России (Creative Commons Attribution 4.0).
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