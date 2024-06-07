Рост доходов россиян должен опережать экономику, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
Додик: Путин помешал планам Запада разделить Россию на пять частей
Президент Республики Сербской назвал целью Запада разделение РФ и захват российских ресурсов.
Экономист Беляев назвал пшеницу биржевым товаром
Турция решила ограничит импорт пшеницы с целью поддержки местных производителей.
Диетологи Макиша и Сюракшина: "Оземпик" — не панацея
Наступило лето. Кто не похудел, пытаются быстро придти в форму до отпуска, и многие разыскивают нашумевший препарат "Оземпик". Компания "Герофарм" в 2025-ом планирует вывести на рынок аналог для лечения ожирения, в то время как в США поданы десятки исков против производителей "Оземпика" и других препаратов на основе семаглутида.
Свириденко: представители ЛГБТ* легко вовлекаются в экстремистскую деятельность
Замглавы Минюста указал на опасность ЛГБТ*, распространяющего деструктивную идеологию разрушения традиционных ценностей и угрожающего демографии.