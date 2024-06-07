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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 17:05

Путин назвал безработицу в России "рекордно низкой"

Безработица в России по данным на апрель составила всего 2,6%, снизившись даже в тех регионах страны, где была исторически высокой, заявил на ПМЭФ Владимир Путин.

Мир

Додик: Путин помешал планам Запада разделить Россию на пять частей

Додик: Путин помешал планам Запада разделить Россию на пять частей

Президент Республики Сербской назвал целью Запада разделение РФ и захват российских ресурсов.

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Экономист Беляев назвал пшеницу биржевым товаром

Экономист Беляев назвал пшеницу биржевым товаром

Турция решила ограничит импорт пшеницы с целью поддержки местных производителей.

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Общество

Диетологи Макиша и Сюракшина:

Диетологи Макиша и Сюракшина: "Оземпик" — не панацея

Наступило лето. Кто не похудел, пытаются быстро придти в форму до отпуска, и многие разыскивают нашумевший препарат "Оземпик". Компания "Герофарм" в 2025-ом планирует вывести на рынок аналог для лечения ожирения, в то время как в США поданы десятки исков против производителей "Оземпика" и других препаратов на основе семаглутида.

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Свириденко: представители ЛГБТ* легко вовлекаются в экстремистскую деятельность

Свириденко: представители ЛГБТ* легко вовлекаются в экстремистскую деятельность

Замглавы Минюста указал на опасность ЛГБТ*, распространяющего деструктивную идеологию разрушения традиционных ценностей и угрожающего демографии.

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Новости