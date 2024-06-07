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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 15:28

Путин: военная сфера России нуждается в технологическом обновлении

Оборонная сфера России нуждается в технологическом обновлении, заявил Владимир Путин на полях ПМЭФ.

Президент РФ отметил, что страна продемонстрировала высокий уровень готовности к технологическим изменениям. По словам Путина, реновация необходима и в военной области.

"Технические процессы начинают разворачиваться и в вооружённых силах, где нам также необходим высокий темп технологического обновления. Это важнейший, определяющий вопрос для нашей страны", — подчеркнул российский лидер.

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