Оборонная сфера России нуждается в технологическом обновлении, заявил Владимир Путин на полях ПМЭФ.

Президент РФ отметил, что страна продемонстрировала высокий уровень готовности к технологическим изменениям. По словам Путина, реновация необходима и в военной области.