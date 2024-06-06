Слова Владимира Путина о возможных поставках российского оружия в другие страны являются посылом Западу о том, что формат противостояния может измениться, рассказал NewsInfo.Ru политолог, директор Института международных отношений "Сотрудничество", проректор по международной работе Института мировых цивилизаций Алексей Бычков.

Ранее президент России на встрече с главами мировых СМИ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия подумает над асимметричным ответом Западу, поставляющему оружие Украине для ударов по РФ. Путин допустил, что Кремль тоже может отправить аналогичное вооружение в другие регионы мира, откуда будут наноситься удары по Европе и США.

Бычков напомнил, что ПМЭФ является площадкой, на которой присутствуют представители разных стран, в том числе западных.

"Первое, это, естественно, посыл в общем Западу о том, что формат может поменяться, если дальше будет продолжаться устойчивая поддержка Украины. Непонятно, почему мы два года ждали, чтобы это сказать. Это необходимо было делать раньше", — подчеркнул он.

По словам политолога, теоретически Россия может поставить оружие в страны Ближнего Востока, которые сейчас воюют с Израилем.

"Это страны, где есть присутствие либо баз США, либо американских военных. Это различные негосударственные структуры, такие как хуситы, ХАМАС. Это такие государства, как Иран, Ливия, Индия, страны Юго-Восточной Азии, Индия, Китай. Китай уже, в принципе, автономен, сам производит оружие", — перечислил Бычков.

Также Россия может отправить вооружение в страны Африки, где идёт "конечная стадия

антиколониального освободительного движения", добавил эксперт.

"То есть страны, которые ещё остались под определенным протекторатом", — пояснил он.

Политолог напомнил, что недавно некоторые страны вышли из-под французского протектората, в основном, военным путём или при содействии военных.

Однако влияние на внутренние дела других государств возможно не только через конкретное оружие, но и косвенно, добавил Бычков. Он привёл в пример страны, где существуют неурегулированные конфликты и национальные и политические противоречия.

"Это большое количество стран Европы. Например, Испания и баски. Великобритания, где Ирландия, и Шотландия, и Уэльс. Там недавно говорили о своей независимости", — напомнил политолог.

Таким образом, через определённые структуры можно практически участвовать во внутренних делах других государств, констатировал собеседник NewsInfo.Ru.

Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс не намерен отправлять свои войска на Украину.

Фото: Управление по печати и информации Президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0).