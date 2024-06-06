Турецкий политический аналитик Энгин Озер, цитируемый агентством РИА Новости, рассказал, что президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств в Санкт-Петербурге выразил недовольство действиями Анкары, указав на невозможность вести политику, противоречащую интересам России, при этом ожидая поддержки со стороны РФ.
Путин отметил, что движение турецкого правительства в сторону кредитов и инвестиций из Запада оказывает негативное воздействие на экономические отношения с Россией, сказав, что в первую очередь пострадает турецкая экономика.
"Анкара подошла к завершению стратегии политики баланса между глобальном югом и западом и Эрдогана ждёт трудный выбор", — сказал российский лидер.
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