Турецкий политический аналитик Энгин Озер, цитируемый агентством РИА Новости, рассказал, что президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств в Санкт-Петербурге выразил недовольство действиями Анкары, указав на невозможность вести политику, противоречащую интересам России, при этом ожидая поддержки со стороны РФ.

Путин отметил, что движение турецкого правительства в сторону кредитов и инвестиций из Запада оказывает негативное воздействие на экономические отношения с Россией, сказав, что в первую очередь пострадает турецкая экономика.