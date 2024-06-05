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Путин: решение Зеленского не участвовать в президентских выборах вызывает вопросы
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 1:01

Путин: решение Зеленского не участвовать в президентских выборах вызывает вопросы

Президент России Владимир Путин высказал сомнения по поводу решения Владимира Зеленского не участвовать в выборах на Украине.

В ходе встречи с представителями СМИ Путин отметил, что руководство Украины решило не участвовать в выборах, что вызывает вопросы.

Он напомнил, что согласно 103 статье Конституции Украины, президент избирается только на пять лет.

В среду Путин проводил беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств на полях ПМЭФ, в которой также участвовали представители недружественных стран.

Фото:en.kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia(Creative Commons Attribution 4.0 License)

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