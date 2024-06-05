Россия тоже может поставить свой дальнобойное вооружение в страны, откуда будут наноситься чувствительные удары по Западу, снабжающему Украину оружием, заявил Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с главами мировых СМИ.

Президент задался вопросом: раз Запад допускает отправку вооружений Киеву, чтобы тот использовал его против России, создавая для неё проблемы, то почему РФ не имеет права делать то же самое, поставляя оружие того же класса в другие регионы мира для ударов по западным странам?

"То есть ответ может быть ассиметричным. Мы над этим подумаем", - отметил Путин.

Ранее российский лидер заявил, что США совершают ошибки в экономической политике.

Фото: en.kremlin.ru/Администрация президента России (Creative Commons Attribution 4.0).