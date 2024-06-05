Россия тоже может поставить свой дальнобойное вооружение в страны, откуда будут наноситься чувствительные удары по Западу, снабжающему Украину оружием, заявил Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с главами мировых СМИ.
Президент задался вопросом: раз Запад допускает отправку вооружений Киеву, чтобы тот использовал его против России, создавая для неё проблемы, то почему РФ не имеет права делать то же самое, поставляя оружие того же класса в другие регионы мира для ударов по западным странам?
"То есть ответ может быть ассиметричным. Мы над этим подумаем", - отметил Путин.
Ранее российский лидер заявил, что США совершают ошибки в экономической политике.
Фото: en.kremlin.ru/Администрация президента России (Creative Commons Attribution 4.0).
Путин: США совершают ошибки в экономической политике
Сегодняшние власти Америки совершают одну ошибку за другой не только в международной, но и во внутренней экономической политике.
Путин: судебное преследование Трампа идёт по политическим мотивам
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинения против бывшего лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа в шпионаже в пользу Росси1ской Федерации являются "полной чушью и бредом". Они служат элементом внутриполитической борьбы в Америке.
В США выяснили, что трение неровных краев разломов земной коры вызывает сейсмические толчки
Американские ученые из Брауновского университета провели исследование новых механизмов возникновения землетрясений, сосредоточив внимание на неровных краях земных разломов.
Автоэксперты рассказали, что для открытия крышки бензобака на механике можно использовать смазку
Владельцы некоторых старых моделей автомобилей могут столкнуться с проблемой заедания крышки бензобака, что может случиться в неподходящий момент, например, на заправке. В современных автомобилях крышка бензобака управляется электронной кнопкой, требующей предварительной разблокировки автомобиля.