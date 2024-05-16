Россия и КНР намерены углублять сотрудничество в энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам по итогам российско-китайских переговорах в Пекине.
"В ходе переговоров подробно рассматривалась тематика сотрудничества в энергетике, которая продвигается высокими темпами, это одно из приоритетных для нас направлений. У нас есть конкретные планы по углублению работы в сфере энергетического взаимодействия. Российско-китайское взаимодействие в энергетике не ограничивается только углеводородами, укрепляется сотрудничество в мирном атоме", — сказал он.
Путин подчеркнул значимость строительства энергоблоков российского дизайна на территории Китая, включая Тяньваньскую АЭС и АЭС "Сюйдапу". По его словам, запуск этих блоков значительно укрепит китайскую экономику, предоставляя доступ к дешёвой и экологически чистой энергии для предприятий и домашних хозяйств.
Президент также отметил прогресс в совместных научных проектах, включая создание экспериментальной установки на быстрых нейтронах и строительство нового демонстрационного быстрого реактора в России и Китае.
Кроме того, он упомянул о строительстве ускорительного комплекса NICA на базе Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне, которое происходит при поддержке китайских партнеров.
"Эксперименты и опыты на этом коллайдере позволят реализовать прорывные мегасайенс-проекты, которые по масштабу не под силу в одиночку ни одной стране мира", - подытожил Путин
Накануне российский лидер прибыл в столицу Китая с двухдневным государственным визитом. Сообщалось о намерении Путина детально обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином комплекс двусторонних отношений и перспективы их развития, а также международные и региональные проблемы.
Ранее Владимир Путин отметил, что 90% расчётов между Россией и Китаем проводятся в национальных валютах.
Фото: Управление по печати и информации Президента (Creative Commons Attribution 4.0).
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