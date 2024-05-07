Владимир Путин завершил свою инаугурационную речь словами "вместе победим". после этого последовал салют под звуки патриотической песни "славься".

Ранее в своей речи Путин подчеркнул, что судьбу россии определяют сами россияне, и только они, ради сегодняшних и будущих поколений.

Напомним, что на последних президентских выборах Владимир Путин получил 87,28% голосов, что составило поддержку 76 277 708 избирателей.

Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office(Creative Commons Attribution 4.0 License)