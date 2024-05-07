Владимир Путин завершил свою инаугурационную речь словами "вместе победим". после этого последовал салют под звуки патриотической песни "славься".
Ранее в своей речи Путин подчеркнул, что судьбу россии определяют сами россияне, и только они, ради сегодняшних и будущих поколений.
Напомним, что на последних президентских выборах Владимир Путин получил 87,28% голосов, что составило поддержку 76 277 708 избирателей.
Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office(Creative Commons Attribution 4.0 License)
Пашинян 8 мая отправится в Москву, чтобы председательствовать на заседании ЕАЭС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свои планы отправиться в Москву на саммит ЕАЭС.
РФ использовала большую часть «зависших» в Индии рупий
Значительная доля накопившихся на счетах в банках Индии миллиардов индийских рупий, которые принадлежат экспортерам из РФ, была использована российской стороной, и данная проблема в настоящее время решена. Об этом сообщает газета "The Hindustan Times", ссылаясь на свои источники.
Фокусник Амаяк Акопян рассказал, как его внесли в черный список всех американских казино
Знаменитый советский фокусник Амаяк Акопян рассказал, как в 1988 году поехал в США, где показал карточный фокус в местном казино. В ходе данного фокуса, который проводился с участием посетителей казино, Акопяну удалось заработать более четырех тысяч долларов.
В ФСБ заявили, что организатор теракта в "Крокусе" скрывается за границей
По словам главы Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова, организатор теракта в "Крокус Сити Холле" скрывается за пределами страны.