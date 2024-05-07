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Владимир Путин отправился на инаугурацию на обновленном Aurus
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 12:04

Владимир Путин отправился на инаугурацию на обновленном Aurus

Владимир Путин, вступающий в должность президента России, выехал из Первого корпуса Кремля на инаугурацию на обновленном российском лимузине Aurus.

Напомним, на прошедших выборах президента Российской Федерации Владимир Путин набрал 87,28% голосов, что эквивалентно поддержке 76 миллионов 277 тысяч 708 избирателей.

6 мая официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер отметил, что Соединенные Штаты признают продолжающееся президентство Владимира Путина, несмотря на то, что Вашингтон не считает выборы «свободными и справедливыми».

Фото: kremlin. ru/Presidential Executive Office of Russia(Creative Commons Attribution 4.0 License)

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