Владимир Путин, вступающий в должность президента России, выехал из Первого корпуса Кремля на инаугурацию на обновленном российском лимузине Aurus.
Напомним, на прошедших выборах президента Российской Федерации Владимир Путин набрал 87,28% голосов, что эквивалентно поддержке 76 миллионов 277 тысяч 708 избирателей.
6 мая официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер отметил, что Соединенные Штаты признают продолжающееся президентство Владимира Путина, несмотря на то, что Вашингтон не считает выборы «свободными и справедливыми».
Фото: kremlin. ru/Presidential Executive Office of Russia(Creative Commons Attribution 4.0 License)
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