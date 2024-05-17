Сегодня в Китае президент России Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета раскрыл секреты личностного успеха. Он посоветовал каждый день заниматься спортом и развивать здоровые привычки, а еще перестать себя жалеть.

Так как все люди изначально ленивы, и это естественно, поэтому надо не жалея себя начинать день с физкультуры. А еще следовать принципу, что "чем больше делаешь в течение дня, тем больше получается".

"Конечно, делать надо с умом, с ума тоже сходить нельзя. Но заниматься нужно каждый день, выбрать для себя интересные перспективные занятия и делать это с удовольствием", — добавил президент.

Жалеть себя любимого не надо, а иначе начнешь катиться вниз по всем показателям, считает Путин.

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