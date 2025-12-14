Путеводитель по Беларуси на Новый год: от Бреста до Минска — что привлекает туристов из России

Беларусь стала самым популярным направлением для путешествий среди россиян на новогодние праздники. Все номера в отелях уже забронированы, а многие туристы начали резервировать даже банкетные залы. Интерес к республике высок не только в столице, но и в других городах. Корреспондент "МИР 24" Полина Бабук изучила, что привлекает гостей из России и какие маршруты выбирают для праздников.

Популярные маршруты и предпочтения туристов

По данным туроператоров, россияне предпочитают не только столицу Беларуси, но и другие города. Наибольший интерес у туристов вызывают Брест, Гродно, Витебск и Могилев. Спрос на жилье в этих городах значительно возрос, и этот год не стал исключением: бронирование номеров началось ещё летом. Одним из самых популярных вариантов для путешествия остаются семейные поездки, особенно с детьми.

"Мы делаем подарки для наших маленьких гостей. Это и раскраски, и карандаши. Дедушка Мороз будет встречать гостей на заезде", — рассказала директор сети ресторанов и отелей Ирина Дмуховская.

Праздничные банкеты и белорусская кухня

В отелях в новогоднюю ночь устраиваются праздничные банкеты, где не только традиционные оливье и сельдь под шубой, но и блюда белорусской кухни. Налисники, мочанка и клецки становятся самыми популярными среди туристов. Гостям также предлагают уникальные блюда.

"Популярностью пользуется огромное блюдо — драник с начинкой из деревенской птицы. Картофельный блин выпекается по диаметру всей сковородки, в него кладется мясная начинка, овощи и соус. Всё это закрывается полумесяцем, посыпается сыром и запекается", — делится заведующая производством ресторана Инга Усикова.

Исторические достопримечательности Беларуси

Беларусь также привлекает туристов своими историческими и культурными достопримечательностями. Самыми популярными среди россиян остаются Мирский замок в Гродненской области и Несвижский комплекс под Минском. Эти места подарят незабываемые впечатления не только историческими объектами, но и уникальной атмосферой.

Некоторые достопримечательности скрыты в самом центре Минска, например, келья монаха, которая является исторической жемчужиной столицы.

Сравнение: популярные направления в Беларуси

Минск — столица и культурный центр с множеством интересных объектов. Брест, Гродно, Витебск, Могилев — города, которые пользуются повышенным интересом. Дворцы и замки — такие как Мирский и Несвижский, становятся основными пунктами для культурных путешествий.

Плюсы и минусы новогодних праздников в Беларуси

Преимущества:

Тёплая атмосфера для семейных путешествий. Разнообразие культурных и исторических достопримечательностей. Уникальные блюда белорусской кухни, такие как драники с начинкой.

Ограничения:

Сложности с бронированием — отели забронированы заранее. Дорогие цены на жильё в популярных туристических местах.

Советы по организации новогоднего путешествия в Беларусь

Забронируйте жильё заранее, так как спрос на номера высокий. Ознакомьтесь с традиционными белорусскими блюдами, чтобы разнообразить праздничный стол. Обязательно посетите исторические замки и дворцы, такие как Мирский и Несвижский.

Популярные вопросы о новогодних путешествиях в Беларусь