Андрей Волков Опубликована сегодня в 22:52

Путеводитель по Беларуси на Новый год: от Бреста до Минска — что привлекает туристов из России

Популярные города Беларуси для новогодних путешествий: Брест, Гродно, Витебск — МИР 24

Беларусь стала самым популярным направлением для путешествий среди россиян на новогодние праздники. Все номера в отелях уже забронированы, а многие туристы начали резервировать даже банкетные залы. Интерес к республике высок не только в столице, но и в других городах. Корреспондент "МИР 24" Полина Бабук изучила, что привлекает гостей из России и какие маршруты выбирают для праздников.

Популярные маршруты и предпочтения туристов

По данным туроператоров, россияне предпочитают не только столицу Беларуси, но и другие города. Наибольший интерес у туристов вызывают Брест, Гродно, Витебск и Могилев. Спрос на жилье в этих городах значительно возрос, и этот год не стал исключением: бронирование номеров началось ещё летом. Одним из самых популярных вариантов для путешествия остаются семейные поездки, особенно с детьми.

"Мы делаем подарки для наших маленьких гостей. Это и раскраски, и карандаши. Дедушка Мороз будет встречать гостей на заезде", — рассказала директор сети ресторанов и отелей Ирина Дмуховская.

Праздничные банкеты и белорусская кухня

В отелях в новогоднюю ночь устраиваются праздничные банкеты, где не только традиционные оливье и сельдь под шубой, но и блюда белорусской кухни. Налисники, мочанка и клецки становятся самыми популярными среди туристов. Гостям также предлагают уникальные блюда.

"Популярностью пользуется огромное блюдо — драник с начинкой из деревенской птицы. Картофельный блин выпекается по диаметру всей сковородки, в него кладется мясная начинка, овощи и соус. Всё это закрывается полумесяцем, посыпается сыром и запекается", — делится заведующая производством ресторана Инга Усикова.

Исторические достопримечательности Беларуси

Беларусь также привлекает туристов своими историческими и культурными достопримечательностями. Самыми популярными среди россиян остаются Мирский замок в Гродненской области и Несвижский комплекс под Минском. Эти места подарят незабываемые впечатления не только историческими объектами, но и уникальной атмосферой.

Некоторые достопримечательности скрыты в самом центре Минска, например, келья монаха, которая является исторической жемчужиной столицы.

Сравнение: популярные направления в Беларуси

  1. Минск — столица и культурный центр с множеством интересных объектов.

  2. Брест, Гродно, Витебск, Могилев — города, которые пользуются повышенным интересом.

  3. Дворцы и замки — такие как Мирский и Несвижский, становятся основными пунктами для культурных путешествий.

Плюсы и минусы новогодних праздников в Беларуси

Преимущества:

  1. Тёплая атмосфера для семейных путешествий.

  2. Разнообразие культурных и исторических достопримечательностей.

  3. Уникальные блюда белорусской кухни, такие как драники с начинкой.

Ограничения:

  1. Сложности с бронированием — отели забронированы заранее.

  2. Дорогие цены на жильё в популярных туристических местах.

Советы по организации новогоднего путешествия в Беларусь

  1. Забронируйте жильё заранее, так как спрос на номера высокий.

  2. Ознакомьтесь с традиционными белорусскими блюдами, чтобы разнообразить праздничный стол.

  3. Обязательно посетите исторические замки и дворцы, такие как Мирский и Несвижский.

Популярные вопросы о новогодних путешествиях в Беларусь

  1. Какие города Беларуси наиболее популярны для новогодних праздников?
    Брест, Гродно, Витебск и Могилев привлекают наибольшее внимание туристов.

  2. Какие блюда белорусской кухни популярны среди туристов?
    Налисники, мочанка, клецки и большие драники с начинкой из деревенской птицы.

  3. Где в Беларуси можно посетить исторические достопримечательности?
    Самыми популярными являются Мирский замок и Несвижский комплекс.

